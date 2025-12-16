Garlasco, l'ex comandante del Ris sulla perizia del 2014: "Ha generato equivoci"

"Forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più e meglio", sottolinea Giampietro Lago che ammette le "criticità" relative all'esito di quella perizia: "Con quel risultato non sussistevano i requisiti tecnici per fare dei ragionamenti identificativi". Poi definisce "inappropriate" le affermazioni di De Stefano che non escluse la compatibilità tra il Dna sulle unghie con quello di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva per l'omicidio. "Se uno dice che i risultati non sono sufficienti per essere utilizzati ai fini identificativi non puoi fare nulla. Quella frase scritta nelle conclusioni della perizia genera equivoci e sembra scritta per accondiscendere qualcuno", spiega.