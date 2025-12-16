Garlasco, Alberto Stasi al suo legale nel novembre 2007: "Sei minuti tra l'ultimo squillo e la chiamata alla Croce Rossa"

Nello stralcio intercettato, Alberto Stasi parla dei suoi movimenti nella villetta che giustificherebbero i tempi stretti tra le due telefonate. "Li ho fatti tutti veloce, appena l'ho vista (il corpo di Chiara ndr) sono scappata via e ho chiamato quando ero in macchina", dice l'allora 24enne che poi aggiunge: "Non mi ricordavo neanche il numero civico della casa, ero completamente nel panico ma non ho niente di inventato, come al solito dico la verità".