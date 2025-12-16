Garlasco, Alberto Stasi al suo legale nel novembre 2007: "Sei minuti tra l'ultimo squillo e la chiamata alla Croce Rossa"

L'audio inedito trasmesso a "Quarta Repubblica"
Sul caso di Garlasco, "Quarta Repubblica" ha riportato in esclusiva una telefonata, risalente al 15 novembre 2007, tra Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva per l'omicidio e il suo legale, Angelo Giarda.
Nella conversazione inedita il difensore chiede conto a Stasi di quanto riportato in un programma televisivo dove si parlava della chiamata ai soccorsi partita la mattina del delitto, il 13 agosto 2007. "Da quando tu fai l'ultimo squillo a quando chiami la Croce Rossa passano solo sei minuti?", domanda Giarda, morto di Covid nel 2021. "Dicevano che sicuramente ero rimasto di più in casa ma saranno stati venti, trenta secondi", risponde il giovane.
Nello stralcio intercettato, Alberto Stasi parla dei suoi movimenti nella villetta che giustificherebbero i tempi stretti tra le due telefonate. "Li ho fatti tutti veloce, appena l'ho vista (il corpo di Chiara ndr) sono scappata via e ho chiamato quando ero in macchina", dice l'allora 24enne che poi aggiunge: "Non mi ricordavo neanche il numero civico della casa, ero completamente nel panico ma non ho niente di inventato, come al solito dico la verità".