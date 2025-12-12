Garlasco, Andrea Sempio sulla perizia: "Tolto un peso ma qualcuno vede il male a tutti i costi"

Dopo il summit con i legali a Roma - Sulla possibile compatibilità tra il profilo genetico della linea maschile della famiglia Sempio con le tracce di Dna rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, l'uomo afferma che la perizia conferma in sostanza quanto ripetuto dai suoi consulenti. "In giro vedo un sacco di interpretazioni tirate per i capelli, come se qualcuno volesse vederci del male a tutti i costi", afferma l'amico di Marco Poggi che poi aggiunge come la perizia abbia appianato "tantissimi punti". Nella Capitale Sempio ha preso parte al summit con i legali e i consulenti per stabilire quante e quali osservazioni presentare in vista dell'udienza del 18 dicembre, a partire dal Dna sulle unghie. "Ci sono sicuramente stanze dove passavo il tempo come la saletta la piano di sotto e la camera di Chiara, legate al fattore videogiochi, e dove c'è più probabilità di contaminazione", spiega l'indagato.