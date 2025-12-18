Garlasco, oggi l'ultimo atto dell'incidente probatorio | Presente a sorpresa Alberto Stasi

Per Angela Taccia e Liborio Calatiotti, difensori di Sempio, non è affidabile dal punto di vista scientifico l'analisi effettuata nella perizia genetica, perché si basa, come chiarito dalla stessa Denise Albani, su dati documentali del 2014 "non consolidati". Perizia che non può dire nemmeno se quel Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, sia effetto di un trasferimento diretto da contatto o mediato da un oggetto. Inevitabile che siano di diverso avviso i difensori di Stasi. Per Giada Boccellari e Antonio Derensiis, la perizia di Albani ha confermato le analisi dei loro esperti, che hanno portatoalla riapertura dell'inchiesta su Sempio, e anche la consulenza della Procura, sulla compatibilità di quel profilo genetico con quello del 37enne o dei familiari della linea paterna. Per i consulenti dei legali dei Poggi, infine, una perizia basata su dati "non consolidati" non ha alcun valore scientifico e non aggiunge, dunque, in sostanza, nulla di nuovo al caso. Potrebbero esserci però eccezioni tali da movimentare l'udienza. Per esempio la richiesta dell'ingresso nell'incidente probatorio della traccia 33, trovata su un muro, che presenta tracce biologiche (ma quel pezzo d'intonaco "grattato" nell'inchiesta del 2017 manca). Una richiesta del legale della famiglia Poggi in tal senso è stata già respinta due volte dalla Procura. Dopo una eventuale richiesta di rinvio a giudizio si parlerà anche delle telefonate a vuoto di Sempio al fratello di Chiara, Marco, pur sapendolo assente, e dello scontrino del parcheggio che per l'accusa non è di Sempio, che ha sempre detto che si trovava a Vigevano mentre Chiara veniva uccisa.