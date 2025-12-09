Garlasco, il genetista che individuò il Dna di Sempio: "Per me è una rivincita"

Alla domanda su come il Dna possa essere finito sulle unghie di Chiara Poggi, Linarello risponde: "Non lo può dire l'Albani, non lo può dire nessuno. Non abbiamo un metodo per datare il DNA, cioè noi non sappiamo in che momento quel DNA è stato depositato. I modi con cui quel DNA è stato depositato possono essere innumerevoli: un contatto mediato con oggetti, un contatto diretto, tutto è possibile, però bisogna capire che cosa è improbabile". E Linarello non esclude il contatto fortuito di Chiara Poggi con un oggetto: "È possibile che si avvenuto - ha detto -. Ma è pari possibilità quella che invece sia un contatto diretto con le mani di Andrea Sempio, di un soggetto maschio appartenente alla famiglia Sempio. Non sappiamo qual è la concentrazione del DNA, cioè quanto ce n'è".