Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Presenteremo anche noi relazione su Dna"

A "Mattino Cinque" Liborio Cataliotti: "Valutiamo contaminazione"
© Da video
"Sono convinto che il mio assistito sia innocente". Sono le parole di Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio a "Mattino Cinque": il legale ha commentato la perizia dei giorni scorsi che ha sollevato diverse polemiche.
Il Dna di Sempio sarebbe risultato compatibile con quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, tuttavia la difesa di Sempio si appella alla non affidabilità del risultato, tanto da considerare la perizia "inutile", come l'aveva definita lo stesso Cataliotti nei giorni scorsi.
"Siamo sereni per quello che c'è già, siamo prudenti invece su quello che non sappiamo", ha aggiunto Cataliotti. Poi, il legale ha parlato di una contro-relazione da presentare nelle prossime ore: "Come il perito Albani ha presentato la propria relazioni, anche noi presenteremo la nostra - ha precisato -, ne depositeremo due. Una della dottoressa Baldi, genetista, con le valutazioni scientifiche di competenza sulla comparabilità di quel reperto con il Dna di Andrea Sempio. E l'altra, da depositare in procura della Repubblica, sui possibili punti di contatti indiretto. I due periti ci esporranno le loro relazioni e noi le valuteremo".