Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Presenteremo anche noi relazione su Dna"

"Siamo sereni per quello che c'è già, siamo prudenti invece su quello che non sappiamo", ha aggiunto Cataliotti. Poi, il legale ha parlato di una contro-relazione da presentare nelle prossime ore: "Come il perito Albani ha presentato la propria relazioni, anche noi presenteremo la nostra - ha precisato -, ne depositeremo due. Una della dottoressa Baldi, genetista, con le valutazioni scientifiche di competenza sulla comparabilità di quel reperto con il Dna di Andrea Sempio. E l'altra, da depositare in procura della Repubblica, sui possibili punti di contatti indiretto. I due periti ci esporranno le loro relazioni e noi le valuteremo".