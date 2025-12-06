Garlasco, giallo sulla casa disabitata della nonna di Chiara Poggi: luci accese la sera prima del delitto?

Una vicina di casa ha raccontato in una trasmissione televisiva che suo marito, un agricoltore che rientrava abitualmente dalla cascina intorno alle 22, aveva notato la luce all'interno della villetta quella specifica sera. Nei giorni immediatamente successivi al delitto un maresciallo e un carabiniere si presentarono presso la loro abitazione - continua la testimone - per raccogliere informazioni dettagliate sull'episodio delle luci accese. Gli investigatori dimostrarono interesse per questa segnalazione, cercando di ricostruire con precisione gli orari e le circostanze dell'avvistamento.



La segnalazione della luce accesa non sarebbe isolata. Almeno tre persone avrebbero confermato di aver notato l'illuminazione provenire dall'abitazione dell'anziana signora durante quella notte. I testimoni hanno inoltre riferito che la villetta era frequentata occasionalmente da Marco Poggi, fratello della vittima, che però quella sera si trovava in montagna insieme ai genitori, circostanza che rende ancora più enigmatica la presenza di qualcuno nell'immobile.