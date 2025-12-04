Garlasco, il legale di Andrea Sempio: "La perizia dell'Albani vale zero"

"La perizia dell'Albani vale zero". Sono le parole dell'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti. La nuova perizia, depositata nell'incidente probatorio, indica che il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi risulta compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio. Tuttavia, gli esperti precisano che non è stato possibile individuare con certezza un singolo soggetto. Dai calcoli biostatistici emerge infatti un "supporto moderatamente forte/forte e moderato" alla compatibilità genetica, ma la relazione chiarisce che il risultato non consente di stabilire un'identificazione individuale.
Intervenendo a "Mattino Cinque", Cataliotti ha precisato: "Può trattarsi di risultati, falsi, sbagliati fuorvianti - ha sottolineato il legale -. Su questi risultati possibilmente artefatti, che dal nostro punto di vista nostro vale zero. Non si può stabilire se sia da contatto diretto e non si può neanche dire che sia riconducibile al giorno dell'omicidio. Quando vi sbandiereranno che ci sarà dei risultati, bisogna tenere in considerazione che questa è una prova inutile, che non serve a nessuno".
Cataliotti continua a professare l'innocenza del suo assistito: "La dottoressa Albani lo dice nella stessa perizia, sono più importanti le premesse delle conclusioni - dice -. Dal momento che non si possono definire neanche repliche, ma che potrebbe trattarsi di un artefatto. Questa perizia vale tanto quanto un sondaggio prima delle elezioni rispetto al risultato delle elezioni, è come un palazzo privo di fondamenta".