Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33

Nuovi elementi emergono nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata individuata un'ulteriore impronta riconducibile a una scarpa sporca di sangue, localizzata sulla sommità della scala interna dell'abitazione in cui venne trovato il corpo di Chiara Poggi. La traccia, sempre secondo le valutazioni investigative, risulterebbe compatibile con la cosiddetta "traccia 33", l’impronta rinvenuta sul muro e attribuita all’autore dell’omicidio. La notizia è stata diffusa dal Tg1 nell'edizione serale delle 20.