Garlasco, l’esperto di balistica: "In casa almeno due persone diverse"

L’attenzione dell’esperto si concentra in particolare sulla macchia individuata sotto la cornetta dell’apparecchio. "La mia unica conclusione è che questa non fosse sulla propria sede, ma fosse collocata lateralmente", spiega Manieri all'inviata di "Zona Bianca", chiarendo perché, a suo avviso, non possa essere stata Chiara Poggi a spostarla. "Aveva le mani sporche di sangue, avrebbe lasciato il segno", sottolinea, escludendo quindi un suo intervento diretto sul dispositivo.