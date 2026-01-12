Logo Tgcom24
Cronaca
Esclusivo

Delitto di Garlasco, a "Le Iene" emergono due nuove testimonianze

Al programma di Italia 1 due persone che sostengono di aver assistito a fatti che potrebbero avere rilievo la mattina del 13 agosto 2007

12 Gen 2026 - 10:24
© Da video

"Le Iene" tornano a parlare del delitto di Garlasco proseguendo il lavoro di indagine e concentrandosi su elementi rimasti ai margini del dibattito pubblico. Nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, emergono due testimonianze completamente nuove, mai raccolte prima, di persone che sostengono di aver assistito direttamente a fatti che potrebbero avere rilievo la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Non si tratta di racconti riportati o ricostruzioni indirette, ma di testimonianze dirette, fornite da persone che affermano di aver vissuto in prima persona quanto accaduto.

delitto di garlasco
le iene

