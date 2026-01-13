"Chiara Poggi aggredita in cucina e non all'ingresso della villetta" di via Pascoli a Garlasco dove è stata trovata senza vita il 13 agosto 2007. È una delle conclusioni a cui sarebbero giunti i consulenti della famiglia Poggi in una nuova perizia che settimana prossima verrà consegnata ai legali e che Il Corriere della Sera anticipa. Nella consulenza tecnica con nuovi accertamenti nella villetta, gli esperti non si sarebbero solo limitati ad analizzare i monili indossati da Chiara, ma avrebbero anche ricostruito parte della dinamica dell'omicidio, per il quale al momento è indagato per concorso Andrea Sempio mentre è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato di Chiara all'epoca dei fatti.