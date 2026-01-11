Logo Tgcom24
Garlasco, nuove analisi sui gioielli indossati da Chiara quando venne uccisa

I risultati potrebbero servire alla famiglia Poggi in una eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi

di Paola Miglio
11 Gen 2026 - 13:24
01:20 

Dalle nuove analisi sui gioielli che Chiara indossava quando venne uccisa, emergerebbero risultati che potrebbero servire alla famiglia Poggi in una eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi. Il consulente dei familiari della vittima, Dario Readelli, non ha reso noti i risultati, ma ha fatto sapere che sono stati trovati i riscontri che cercavano e che verranno presentati in una eventuale istanza di revisione del processo Stasi, in modo tale che i giudici potranno verificare anche questi ultimi dati.