I legali di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi di Chiara al pc di Alberto

"Il presunto dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia". È quanto affermano in una nota i legali di Alberto Stasi in merito al "presunto accesso" di Chiara Poggi alla cartella denominata "Militare" contenente file pornografici. Secondo la difesa del condannato, il dato secondo cui la vittima avrebbe aperto quella cartella "proprio alle ore 22:00:00" sarebbe "totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, ormai ben noto a tutti".



La difesa Stasi precisa che è stato incaricato un consulente tecnico informatico di parte che sta svolgendo "approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull'accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22.09 e le 22.14" della sera del 12 agosto 2007, poche ore prima del delitto. "Non si intende ancora andare oltre nelle valutazioni" fino al completamento di questi accertamenti tecnici, specificano gli avvocati.



Le nuove analisi della famiglia Poggi Negli scorsi giorni i legali della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, avevano annunciato i risultati di un nuovo approfondimento informatico condotto dai consulenti Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti. Secondo questa consulenza, effettuata con "nuovi software" sulla copia forense del pc di Stasi, ci sarebbe "un dato di assoluta certezza" che Chiara aprì la cartella "militare" con file pornografici quando Alberto si allontanò "quella sera" del 12 agosto "per 10 minuti".



I consulenti della famiglia sostengono che Chiara avrebbe cliccato sulla cartella e poi si sarebbero aperte altre cartelle denominate "nuova cartella" e un file di "anteprima" delle immagini. Un elemento che era sempre rimasto un dubbio nelle ricostruzioni del caso e che per i legali dei Poggi rappresenterebbe una conferma del movente dell'omicidio: una lite scaturita dalla scoperta dei circa 7mila file pornografici catalogati nel computer del fidanzato.