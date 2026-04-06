Rimane dunque da spiegare come l'assassino si sarebbe introdotto nella villetta. L'ipotesi in questo senso è che il killer abbia scavalcato il muro di cinta, nascondendosi in giardino e attendendo il momento propizio per irrompere in casa e aggredire la 26enne. Questa conclusione sarebbe sostenuta da due elementi. Da una parte l'abbigliamento della giovane, troppo informale e non compatibile con la visita di una persona, nemmeno amica. Dall'altra, la testimonianza di una vicina che disse di aver visto una bicicletta nera appoggiata sul muro esterno dell'abitazione quando l'allarme ancora risultava inserito. L'aggressione si sarebbe dunque consumata dopo un agguato teso dall'assassino, e la vittima avrebbe tentato di difendersi.