Garlasco, "test" sugli scontrini del parcheggio a Vigevano: nel 2007 emissioni superiori alla media

Per capire se quella mattina il centro di Vigevano era realmente più affollato del solito, l'inviato del programma di Canale 5 ha confrontato le emissioni degli scontrini nell'arco di 48 ore. In due giornate a dicembre la colonnina del parcheggio di piazza Sant'Ambrogio ha stampato 321 biglietti per la sosta mentre in circa ventiquattro ore, tra la mattina del 13 e il pomeriggio del 14 agosto 2007, furono 379. Il test dimostrerebbe una presenza di auto superiore alla media che potrebbe aver rallentato gli spostamenti di Sempio da Garlasco. Nei mesi scorsi, la troupe di "Mattino Cinque" aveva condotto un altro test sul campo, questa volta sugli orari del passaggio a livello che potrebbe aver inciso sul tragitto compiuto in auto dall'uomo per raggiungere il centro storico di Vigevano.