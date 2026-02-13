Garlasco, "test" sugli scontrini del parcheggio a Vigevano: nel 2007 emissioni superiori alla media
A "Mattino Cinque" gli ambulanti confermano: "Fiera d'agosto? Partecipata, in città c'era molto traffico"
© Da video
Tra i punti da chiarire nella nuova indagine sul delitto di Garlasco che vede coinvolto Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi, c'è lo scontrino del parcheggio di Vigevano risalente al giorno dell'omicidio, la mattina del 13 agosto 2007. L'inviato di "Mattino Cinque" ha effettuato un test per verificare il traffico in città quel giorno, in particolare nella piazza dove il 37enne dichiarò di trovarsi.
Per capire se quella mattina il centro di Vigevano era realmente più affollato del solito, l'inviato del programma di Canale 5 ha confrontato le emissioni degli scontrini nell'arco di 48 ore. In due giornate a dicembre la colonnina del parcheggio di piazza Sant'Ambrogio ha stampato 321 biglietti per la sosta mentre in circa ventiquattro ore, tra la mattina del 13 e il pomeriggio del 14 agosto 2007, furono 379. Il test dimostrerebbe una presenza di auto superiore alla media che potrebbe aver rallentato gli spostamenti di Sempio da Garlasco. Nei mesi scorsi, la troupe di "Mattino Cinque" aveva condotto un altro test sul campo, questa volta sugli orari del passaggio a livello che potrebbe aver inciso sul tragitto compiuto in auto dall'uomo per raggiungere il centro storico di Vigevano.
Come spiegano gli ambulanti del mercato, a ridosso di Ferragosto la città pavese si anima con la tradizionale Fiera d'agosto, evento che spiegherebbe la maggiore affluenza di persone in un giorno feriale di piena estate. "Nel 2007 era molto partecipata, arrivavano anche dai paesi limitrofi, soprattutto dalle dieci a mezzogiorno", dice la titolare di una bancarella che poi aggiunge: "La gente parcheggiava anche in piazza S. Ambrogio e proseguiva poi a piedi".