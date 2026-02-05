Delitto di Garlasco, Massimo Lovati a processo: "Diffamò gli ex legali di Stasi"

Stando all'imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l'onore degli avvocati Fabio e Enrico Giarda, figli del professore Angelo, "rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie". Un fatto che sarebbe accaduto durante un punto stampa del 13 marzo del 2025 all'esterno della caserma dei carabinieri "Montebello", quando ancora rappresentava Sempio. Lovati, davanti ai cronisti, aveva sostenuto che la prima inchiesta a carico di Andrea Sempio - quella del 2017 - sarebbe stata il "risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda".