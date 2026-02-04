Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: "Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio"

"Non cambio idea su quello che è successo: l'assassino di Chiara Poggi è un sicario di una organizzazione criminale che come professionista ha creato, oltre all'azione omicidiaria, tutti questi depistaggi" ha spiegato Lovati. Poi l'avvocato è tornato a parlare dello scontrino consegnato da Andrea Sempio: "Segno di ingenuità di un ragazzo di 19 anni. Circostanza irrilevante, come avvocato gli avrei dato dello scemo. Hanno fatto in modo che diventasse un elemento critico, intorno allo scontrino altri indizi irrilevanti di cui oggi ancora parliamo".