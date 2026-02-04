Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: "Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio"
A "Mattino Cinque" l'ex avvocato di Sempio torna a ribadire: "L'assassino di Chiara è un sicario"
© Da video
In collegamento con "Mattino Cinque" Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, torna a parlare del delitto di Garlasco. "Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio diretti al ministro delle indagini contro Alberto Stasi. Sia la bicicletta che i vestiti" ha detto l'avvocato.
"Non cambio idea su quello che è successo: l'assassino di Chiara Poggi è un sicario di una organizzazione criminale che come professionista ha creato, oltre all'azione omicidiaria, tutti questi depistaggi" ha spiegato Lovati. Poi l'avvocato è tornato a parlare dello scontrino consegnato da Andrea Sempio: "Segno di ingenuità di un ragazzo di 19 anni. Circostanza irrilevante, come avvocato gli avrei dato dello scemo. Hanno fatto in modo che diventasse un elemento critico, intorno allo scontrino altri indizi irrilevanti di cui oggi ancora parliamo".
"Alberto Stasi è innocente. Ha dichiarato di aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia di morte" ha concluso Massimo Lovati.