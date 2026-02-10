Delitto di Garlasco, la verità del perito di Stasi sull'impronta 33

L’impronta è riferita alla traccia sul muro delle scale che portano in cantina, dove il 13 agosto 2007 venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, riconducibile per i PM al palmo della mano destra del nuovo indagato.

Questa impronta nel 2007 non era stata ritenuta utile dai RIS ai fini delle indagini ed era stata trattata con ninidrina. Oggi il campione con l’impronta non esiste più e quindi la difesa di Stasi l'ha analizzata sulle foto. “Stiamo parlando di impronte - ha detto Ghizzoni - che possono essere costituite da solo materiale sebaceo, sebaceo e sudore, oppure sebaceo, sudore e sangue. È chiaro che sono state valutate tutte le combinazioni possibili, dagli studi fatti sono emerse informazioni molti interessanti che noi abbiamo messo all’attenzione della procura e sono attualmente sotto indagine”.

“Non posso scendere nel dettaglio di questi risultati - ha spiegato Ghizzoni - di sicuro vi posso dire che è un’impronta con materiale biologico che certamente non è solo sudore o componente sebacea”.