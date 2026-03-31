Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio lascia l'avvocatura e si candida a sindaco di Vigevano
L'avvocato ha spiegato, tramite il suo legale a "Mattino Cinque", di voler cambiare vita per sottrarsi alle minacce di cui è bersaglio
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Giù la toga nera per Massimo Lovati. Il legale, celebre per aver assistito Andrea Sempio nei primi mesi dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha deciso di abbandonare l'avvocatura, almeno per il momento. Nel futuro lo aspetta un balzo laterale e a pie' pari in un altro mondo, quello della politica. Lovati risulta infatti candidato a sindaco di Vigevano per le prossime elezioni amministrative di fine maggio. A sostenerlo dovrebbe essere Democrazia popolare sovrana, il partito di Marco Rizzo.
La conferma dell'avvocato Gallo
A confermare la notizia, diffusa già a Vigevano e dintorni da volantini e cartelli elettorali, è stato l'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, in diretta su Mattino Cinque. "Lovati vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga. Questo è un danno per l’avvocatura, credetemi, perché ha aiutato tante e tante persone e ha l’avvocatura nel sangue", ha detto. Dietro alla rinuncia ci sarebbero le minacce denunciate negli ultimi giorni e l'amarezza per la fine del rapporto, lavorativo e umano, con Andrea Sempio.
La decisione di Lovati: "Costretto a fare un passo indietro"
Era stato lo stesso Gallo a parlare delle minacce ricevute da Massimo Lovati. Secondo lui, dopo che l'avvocato aveva parlato di presunte lesioni sulle palpebre di Chiara Poggi perché la 26enne "non doveva vedere qualcosa", gli sarebbero arrivate diverse telefonate anonime in cui gli intimavano di non parlare di alcune cose "se voleva evitare di fare la fine di David Rossi". Proprio le minacce lo avrebbero convinto ad appendere la toga al chiodo: "Amava questo lavoro ma al momento è costretto a fare un passo indietro. Vuole occuparsi di altro. Vuole dedicarsi alla sua città e vuole fare il sindaco della sua città".