Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio lascia l'avvocatura e si candida a sindaco di Vigevano

A confermare la notizia, diffusa già a Vigevano e dintorni da volantini e cartelli elettorali, è stato l'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, in diretta su Mattino Cinque. "Lovati vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga. Questo è un danno per l’avvocatura, credetemi, perché ha aiutato tante e tante persone e ha l’avvocatura nel sangue", ha detto. Dietro alla rinuncia ci sarebbero le minacce denunciate negli ultimi giorni e l'amarezza per la fine del rapporto, lavorativo e umano, con Andrea Sempio.