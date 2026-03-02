Garlasco, la difesa di Alberto Stasi: "Chiara lo aiutò con la tesi la sera prima del delitto"

I due avvocati parlano di "un interessante elemento di novità, mai emerso prima". "Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12.08.2007, proprio mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane, ha effettivamente modificato il testo della tesi del fidanzato", affermano i legali secondo cui questo elemento testimonierebbe l'esistenza di un "rapporto disteso e sereno sempre intercorso tra i due anche la sera prima dell'omicidio". Bocellari e De Rensis fanno presente anche che dall'elaborato "risulta incontrovertibilmente dimostrato, mediante un'analisi sistematica e completa, condotta con metodologia scientifica rigorosa e replicabile, delle modalità di funzionamento del sistema operativo in uso all'epoca dei fatti sul pc di Stasi, che la sera del 12 agosto 2007 nessuno ha acceduto alla cartella "militare" e/o alla "nuova cartella" ivi contenuta, tantomeno a immagini pornografiche".