Delitto di Garlasco, il medico legale Giuseppe Fortuni: "Chiara Poggi colpita da più oggetti"

"La temperatura dell'ambiente e quella del corpo della vittima sono rilevanti per risalire all'epoca della morte, l'unico dato mancante è il peso del corpo di Chiara. Non è possibile che il decesso sia avvenuto nella notte, questa è una certezza umana" ha proseguito il medico legale. E sull'arma del delitto utilizzata e le lesioni riportate dalla vittima Giuseppe Fortuni aggiunge: "Sicuramente la lesione mortale è quella da mezzo contusivo in regione parieto occipitale sinistro, le altre lesioni sono invece state causate da un mezzo fendente ovvero inferti da una lama. La lesione sull'orecchio sinistro proviene invece da un'arma da punta e non c'è una sola arma che abbia tutte queste caratteristiche, per questo penso che Chiara Poggi sia stata colpita da più oggetti" ha concluso il medico legale.