Garlasco, i carabinieri che entrarono nella villetta: "C'era un quantità di sangue impressionante"

"Andai quindi in caserma per prendere due macchine fotografiche: una analogica e una digitale. Arrivato in via Pascoli trovai Alberto Stasi poggiato su un muretto con un collega, mi sembrava abbastanza normale. All'interno del cortile c'era il personale del 118 e il medico che aveva appena fatto l'accesso, ho chiesto loro guanti e calzari. Una volta entrato la scena era orribile, le immagini che si vedono in televisione non rendono la realtà. C'era veramente una quantità di sangue impressionante che lasciava intendere una crudeltà molto violenta della persona che le si è avventato addosso" ha raccontato Pennini.