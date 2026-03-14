Garlasco, il giudice che assolse Stasi: "Per me era un caso emblematico di ragionevole dubbio"

Il magistrato torna poi sulla decisione che lo portò all’assoluzione, spiegando come il processo fosse caratterizzato da elementi complessi e non univoci. "Per me era un caso emblematico di ragionevole dubbio", chiarisce. "La mia valutazione fu il risultato di un’analisi sia tecnica sia umana, necessaria di fronte a un quadro probatorio così articolato".