Garlasco, Andrea Sempio a "Dritto e rovescio": "Stasi è il carnefice"

"Scrivevo molto, era una cosa che ho sempre fatto fin da piccolo. È sia un modo per mettere in ordine dei pensieri, sia alle volte un modo per sfogarsi. E poi a un certo punto ho iniziato a tenere dei diari, giorno per giorno. E ogni tanto tu vai lì e rileggi un diario di tre o quattro anni fa e ti torna in mente quella cosa che magari ti era completamente passata di mente. E quella è una cosa che ho fatto per tanti anni. Quindi quando sono venuti da me hanno trovato tonnellate di carta".