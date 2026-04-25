Garlasco, dallo scontrino all'impronta 33: tutti i punti del delitto che la nuova indagine mette in discussione

È tra i punti principali emersi nel nuovo filone dell’indagine: l’impronta 33 potrebbe appartenere ad Andrea Sempio. È quanto emerso dalla consulenza dattiloscopica della procura sulla traccia rinvenuta nella parete delle scale che portano al seminterrato della villetta dove Chiara venne uccisa. Come spiegò il procuratore Fabio Napoleone a suo tempo: "Le superfici delle pareti e del soffitto, nel primo tratto della scala che conduce alla cantina di casa Poggi, sono state trattate, nel corso delle operazioni tecniche e di repertamento eseguite in data 21 agosto 2007 dai RIS di Parma, con una soluzione di ninidrina spray al fine di evidenziare le impronte latenti". Ma la difesa di Sempio è sempre stata chiara sul punto: "Frequentava la casa".