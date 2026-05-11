Garlasco, Sempio in un soliloquio: "È successo qualcosa quel giorno, alle 9.30" | I pm: "Sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere"

In quell'audio, risalente all'8 febbraio 2017, Sempio avrebbe detto, per come trascritto: "È successo qualcosa quel giorno ... inc (ossia incomprensibile, ndr)... era sempre lì a casa... inc... io non so se lei ha detto che lavorava... inc... però caz..., oh... inc... alle nove e mezza a casa... inc". In quel soliloquio - scrivono l'aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza - "l'indagato sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio".