Garlasco, il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati prima che Sempio venisse indagato

Scambio di accuse tra i tre ex avvocati di Andrea Sempio nel capitolo dell'inchiesta per corruzione della procura di Brescia, quella che vede indagati l'ex pm Mario Venditti e il padre di Sempio, Giuseppe. I legali che hanno assistito il protagonista del nuovo filone dell'indagine sul delitto di Garlasco sono stati sentiti contemporaneamente a Brescia. Il quesito che hanno posto i pm è: chi è che ha intascato 45mila euro in contanti?