Garlasco, Stefania Cappa ai carabinieri: "Chiara mi parlò dei video con Stasi"

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Nuovi retroscena emergono su delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: "Mi parlò dei video con Stasi". Di segno opposto la testimonianza del fratello, Marco Poggi, che, il giorno seguente, ha negato categoricamente: "Non li ho mai mostrati a nessuno". Tuttavia, Marco non esclude del tutto un'ipotesi: "Qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda".
Stefania Cappa: "Alberto e Chiara si amavano, mi aveva parlato dei video"
Come spiega Repubblica, Stefania Cappa ha raccontato ai carabinieri di esser venuta a conoscenza di quei video: "Ricordo un Natale nel corso del quale Chiara mi portò in camera sua per farmi vedere un regalo da parte di Alberto, un completino. Poi anche nei mesi dopo mi parlò dei video fatti". A dire della cugina, Chiara ne parlava "in maniera molto serena e semplice".
"Il giorno prima del delitto Chiara uscì di casa spaventata"
Un altro elemento che emerge dalle testimonianze è quello che accadde qualche giorno prima del delitto. Chiara sentì suonare un allarme e "la vidi uscire di corsa in strada abbigliata com’era", spiega Cappa. In bianco, da notte: "Una canottiera a spalla, un pantaloncino corto. Indossava anche le infradito". Mi era sembrata: "Molto spaventata".
Marco Poggi: "Qualcuno potrebbe aver visto i video mentre non ero in camera"
"Mi sembra una follia che lui abbia detto queste parole", è stata la reazione di Marco Poggi quando ha ascoltato le intercettazioni di Andrea Sempio. "Non mi so dare una spiegazione". Ma va oltre: "Se la devo dare, l’unica plausibile seppure assurda, visto che nell’intercettazione si parla di una chiavetta, è che Sempio ha preso una penna Usb che c'era in camera di Chiara e se l'è portata a casa.
Mi sembra folle perché non penso che un mio amico viene a casa e mi ruba qualcosa" e "poi Chiara se ne sarebbe accorta". "Io l'unica cosa che posso dirvi è che io non ho visto il video e non l’ho fatto vedere ai miei amici... Può essere successo che io mi sia allontanato un paio di minuti".