Garlasco, i legali di Stasi: "Vogliamo accelerare il più possibile sulla richiesta di revisione"

Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di "accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Al momento, ha chiarito, "non è possibile prevedere una tempistica". Non sarà entro fine mese, ha spiegato, perché è necessario "leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta". Nelle prossime ore la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte.



