Garlasco, i legali di Stasi: "Vogliamo accelerare il più possibile sulla richiesta di revisione"

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Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di "accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Al momento, ha chiarito, "non è possibile prevedere una tempistica". Non sarà entro fine mese, ha spiegato, perché è necessario "leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta". Nelle prossime ore la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte.
L'informativa dei carabinieri: "Stasi condannato su elementi incomprensibili"
A Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai pm di Pavia il vero colpevole del caso di Garlasco. Pagine che, assieme alle consulenze, come quella medico-legale di Cristina Cattaneo, sono ora a disposizione dei legali del 42enne, che puntano a farlo uscire al più presto dal carcere dopo la condanna a 16 anni (in gran parte scontata).
Secondo i militari dell'Arma, Stasi è stato condannato in via definitiva sulla base di elementi "incomprensibili", "paradossali" e "contraddittori", per "una suggestione creata in fase processuale cavalcata mediaticamente in 18 anni".