Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico"

Effettivamente Alberto Stasi, tramite i suoi legali, nel giugno 2020 aveva depositato una formale richiesta di revisione della sentenza di condanna portando all'attenzione nuovi elementi, tra cui nuove analisi sulle impronte e sul Dna, e indicando come responsabile Sempio. Il quale scriveva "pare punti sui capelli ...(inc) vabbè dovrebbe ...(inc)... lontano da noi". E nell'ottobre successivo l'amico di Marco Poggi annotava: "Archiviato ancora" seguito qualche giorno dopo con "Stasi ricorso in Cassazione" e infine "Stasi no cassazione". Sempre sulla stessa Moleskine scrive dei suoi sogni "e in alcuni si descrive come un protagonista violento". A tal proposito, si riassume negli atti, "sogna che accoltella delle persone" o "sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia". E poi ci sono riferimenti di foto e di ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche. "Numerose - si legge in un altro punto dell'informativa - sono le navigazioni internet (...) che palesano il suo interesse per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, la violenza sulle donne, i cadaveri e la decapitazione, l'esame autoptico e i fenomeni cadaverici".