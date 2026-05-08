Porno, autoerotismo e violenza: i diari dell'orrore di Andrea Sempio

Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato dieci agende, quindici quaderni e quattro bloc notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell’indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, violenza, autolesionismo, fantasie ossessive e interesse per killer, autopsie e casi di cronaca nera. Materiale che, per gli inquirenti, avrebbe contribuito a definire il quadro psicologico dell’uomo e il suo rapporto con le donne.