Garlasco, da Stasi a Sempio: 19 anni di inchieste in 11 domande

Chi ha ucciso Chiara Poggi?

Secondo la nuova inchiesta l’assassino sarebbe Andrea Sempio, oggi 38enne e all’epoca amico di Marco Poggi.



Come è entrato in casa l’assassino?

La mattina del 13 agosto 2007, Sempio avrebbe fatto irruzione nella villetta di Garlasco approfittando della porta socchiusa (o comunque non chiusa a chiave visto che la ragazza aveva disinserito l'allarme per fare uscire in giardino i gatti) per entrare di soppiatto.



Quale il movente di Sempio?

Stando alla nuova ricostruzione, agli occhi di Sempio Chiara avrebbe avuto una colpa sola: aver respinto un suo approccio di tipo sessuale con un con un secco “non ci voglio parlare con te”. Stasi invece è stato condannato a 16 anni con un movente diverso: lui avrebbe ucciso Chiara perché lei avrebbe scoperto del materiale pedopornografico in possesso di Alberto.



A che ora è avvenuto il delitto?

In base agli esiti Bpa, ossia le analisi delle tracce di sangue affidate al tenente colonnello Andrea Berti (Ris Cagliari) e alla lettura dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo) l’aggressione sarebbe cominciata non prima delle 9.45 (mezz'ora dopo l'orario nella prima inchiesta).



Con cosa è stata uccisa Chiara?

Si ipotizza che prima il killer abbia usato le mani e poi, forse, un martello a coda di rondine. Il papà di Chiara aveva denunciato la scomparsa della sua cassetta degli attrezzi circa una settimana prima.