Nel frattempo, toccherà alla procura generale di Milano decidere se cogliere o meno la sollecitazione degli inquirenti pavesi riguardo a una possibile revisione della condanna a carico di Alberto Stasi. Come già emerso dall'incontro il 24 aprile - tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, l'avvocato generale Lucilla Tontodonati e il procuratore pavese Fabio Napoleone - la procura incaricata delle indagini sul delitto di Garlasco aveva informato la pg che con la chiusura della nuova inchiesta avrebbe trasmesso le carte agli uffici milanesi. Questo con l'obiettivo di spingere nella direzione di un'eventuale istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. La stessa procuratrice meneghina Nanni aveva spiegato che lo studio delle carte non sarebbe stato "né facile né breve". Automatico dunque prevedere che, da oggi a una eventuale decisione sulla revisione, passerà del tempo.