Speciale Il delitto di Garlasco
L'intervista

Garlasco, Vittorio Feltri non ha dubbi: "Stasi e Sempio? Innocenti entrambi, la giustizia è schizofrenica"

Il Direttore editoriale de Il Giornale spera che si arrivi presto a una revisione del processo: "Ma io di questa giustizia non mi fido. Però conosco la procuratrice, le ho detto la mia sul delitto"

di Luca Amodio
07 Mag 2026 - 14:38
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Su Garlasco, Vittorio Feltri non ha dubbi: "Stasi lo conosco bene ormai: non c'entra nulla, è una follia che sia in carcere". Ma il direttore de Il Giornale, anche su Sempio, ribalta tutto: "Non c'entra niente nemmeno lui: nei suoi confronti la stessa macchina del fango che ha travolto Alberto".

Direttore, lei è da sempre convinto dell'innocenza di Alberto Stasi: come ha reagito agli sviluppi dell'inchiesta su Garlasco?

"Ma io lo sapevo che finiva così. Come si fa a dire che è stato lui? Bastavano dieci minuti di attenzione, tant'è che nel processo di primo grado e di secondo grado è stato assolto. Non è normale la sentenza della Cassazione: quelle di primo e secondo grado dicono già tutto molto bene".

Da quando si è convinto della sua innocenza?

"Dal primo giorno".

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Perché è così sicuro che non sia stato lui?

"L'ho conosciuto bene ormai. E quando conosci una persona, nel giro di due o tre incontri, te ne rendi conto: lo ripeto, lui non c'entra nulla. Mai visto nei suoi occhi lo sguardo di un assassino".

È vero che andate al ristorante un paio di volte al mese?

"Sì, certo. La prima volta abbiamo parlato di Garlasco, ma poi è diventata una sorta di amicizia. Sono sempre più convinto che sia innocente. Oggi parliamo soprattutto di calcio, lui è un ragazzo timido".

Ultimamente lo ha sentito?

"Un mese fa. Lui è un ragazzo timido e calmo, lo lascio in pace: non voglio disturbarlo. Tanto sappiamo entrambi come sono andate le cose".

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È fiducioso sulla revisione del processo?

"La cosa è ancora in salita. La mia sensazione è che non c'entri nulla nemmeno Sempio, ma temo che venga triturato dalla stessa macchina del fango".

Perché dice così?

"È la mia sensazione leggendo quello che emerge: le prove non sono solide. E soprattutto non mi fido di questa giustizia".

Garlasco è la spia di qualcosa che non funziona nella giustizia?

"Sì. La giustizia è schizofrenica: si condanna una persona assolta due volte? Una follia".

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Qual è stato l'errore principale in questi 19 anni?

"Una catena di errori mostruosi. Tranne i primi due gradi di giudizio, fatti cum grano salis. Gli investigatori hanno fatto quello che potevano, ma non furono impeccabili ma i giudici della Cassazione hanno completato l'opera".

E la stampa, come si è comportata con Garlasco?

"Come la giustizia. Si è seguita più l'onda che l'intelligenza".

Conosce gli investigatori?

"Non quelli che indagano su Sempio. Conosco la Nanni (procuratrice generale di Milano, ndr), è una donna che stimo molto. Una volta, al ristorante, abbiamo parlato di Garlasco e le ho detto la mia: magari le ho insinuato il dubbio".

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