Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza"

Nel post del 2010, "Andreas" descriveva quella che lui stesso definiva l’unica vera esperienza di innamoramento della sua vita. "È capitato in un momento oscuro della mia vita", scriveva, collocando il periodo proprio tra i 18 e i 20 anni. Un passaggio che ha attirato l’attenzione perché coinciderebbe con gli anni del delitto. Ma lo stesso autore, in altri interventi, sembrerebbe ridimensionare quel sentimento, distinguendolo dall’amore vero e proprio: "Non confondere one-itis e amore... molte persone sono fissate con donne con cui non hanno nemmeno parlato". E ancora: "Ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé". Un racconto che descriverebbe più una proiezione mentale che una relazione concreta, tanto che lui stesso ammetteva di non essere mai andato oltre "un ciao e due battute". Secondo la difesa, quella ragazza non sarebbe Chiara Poggi, ma una giovane più piccola, conosciuta all’interno della stessa compagnia: "Ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi" ha detto l'avvocata Taccia ospite a Quarto Grado. Anche il termine "one-itis", ha aggiunto, non andrebbe letto solo come ossessione, ma come una forma intensa e immatura di innamoramento.