Garlasco, i pm: Chiara uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale

Nella villetta di Garlasco il 13 agosto di 19 anni fa sarebbe entrata una sola persona a uccidere la 26enne Chiara Poggi: per la procura di Pavia, che su quel delitto ha aperto una nuova inchiesta, l'assassino non sarebbe il già condannato Alberto Stasi, ma sarebbe l'amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, adesso 38enne, ai tempi dell'omicidio ne aveva 19. Un anno fa, quando è stato indagato, la procura gli contestava il concorso in omicidio con Stasi: una incolpazione provvisoria, si capisce ora, per poter svolgere le indagini. La modifica del capo di imputazione emerge dalla richiesta di interrogatorio fissato per il prossimo 6 maggio.