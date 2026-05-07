Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna"

Al centro del soliloquio di Andrea Sempio, captato dalle "cimici" nella sua auto, c'è anche l'argomento dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che l'indagato avrebbe visto, stando a quanto lui stesso affermato nell'intercettazione ambientale, che la difesa sostiene che fosse un mero commento a un podcast. "Lei dice 'Non l'ho più trovato' il video (...) io ho portato il video (...) anche lui lo sa... Perché ho visto... dal suo cellulare... Perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho dentro la penna", è la trascrizione del soliloquio riportata dai giornali dopo l'interrogatorio del 38enne. Già, la penna. È proprio su questo passaggio che gli inquirenti si sono concentrati e che, nella loro ricostruzione, rappresenterebbe un ulteriore elemento contro Sempio. Ecco perché.