Garlasco, Andrea Sempio dai pm | In procura anche Marco Poggi

Garlasco, le nuove accuse ad Andrea Sempio
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Le cugine di Chiara, Paola e Stefania Cappa, sentite a Milano come testi per diverse ore
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Si presenterà ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Andrea Sempio, oggi in procura a Pavia dall'aggiunto Stefano Civardi e dalle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano come il solo e unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio.
Una scelta diversa da quella delle cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa, che sono state sentite dagli inquirenti come testimoni. "Audizioni - dicono i legali - con spirito collaborativo".
Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio.
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