Garlasco, Andrea Sempio dai pm | In procura anche Marco Poggi

Si presenterà ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Andrea Sempio, oggi in procura a Pavia dall'aggiunto Stefano Civardi e dalle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano come il solo e unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio.