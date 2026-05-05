Delitto di Garlasco, ecco come funziona la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio

In ambito forense, l'obiettivo è costruire una sorta di "scansione psicologica" del soggetto. Nella fotografia che ne deriva si possono individuare i tratti dominanti o le fragilità di una persona raccogliendo punti di forza e criticità. In questo caso specifico, l'esame potrà aiutare a comprendere come Andrea Sempio reagisce allo stress e se il suo profilo risulta compatibile con le dinamiche del reato. Questo test non ha finalità terapeutiche per cui non vuole curare un disturbo. In psicoterapia, il disturbo viene elaborato mentre con la consulenza personologica viene identificato e descritto.