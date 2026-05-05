Delitto di Garlasco, ecco come funziona la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio
L'imputato non risponderà ai magistrati ma ha deciso comunque di effettuare colloqui clinici e test scientifici per tracciare il proprio profilo psichico
© Italy Photo Press
In quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo del delitto di Garlasco, entra in gioco uno strumento tecnico: la consulenza personologica. Si tratta di una valutazione clinica approfondita che serve a delineare le strutture della personalità di un essere umano. A differenza di altri esami psicologici, questa tipologia di consulenza non si limita a osservare i comportamenti esterni, ma entra nel modo in cui una persona pensa e gestisce le emozioni. Andrea Sempio, che ha deciso di non rispondere alle domande dei magistrati che lo hanno convocato mercoledì 6 maggio, ha precisato, tramite i suoi legali, che si sottoporrà a questo particolare esame.
Come si svolge
La consulenza è condotta da uno specialista attraverso una serie di colloqui e l'uso di test psicologici standard. Questi strumenti permettono a chi conduce l'esame di raccogliere dati oggettivi sugli aspetti emotivi di una persona. A differenza di una valutazione psicologica, con questa consulenza si può andare oltre le impressioni e, ancor più importante in casi criminali come questo, si può superare l'ostacolo dell'interpretazione soggettiva dei risultati.
A cosa serve
In ambito forense, l'obiettivo è costruire una sorta di "scansione psicologica" del soggetto. Nella fotografia che ne deriva si possono individuare i tratti dominanti o le fragilità di una persona raccogliendo punti di forza e criticità. In questo caso specifico, l'esame potrà aiutare a comprendere come Andrea Sempio reagisce allo stress e se il suo profilo risulta compatibile con le dinamiche del reato. Questo test non ha finalità terapeutiche per cui non vuole curare un disturbo. In psicoterapia, il disturbo viene elaborato mentre con la consulenza personologica viene identificato e descritto.
Il ruolo nelle indagini
Nel caso delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, la consulenza può rappresentare un importante tassello del puzzle. È fondamentale ribadire che i risultati del test non sostituiscono le prove raccolte, ma offrono agli inquirenti elementi aggiuntivi per comprendere le sfumature psicologiche dei protagonisti della vicenda giudiziaria.