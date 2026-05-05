Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm"
Il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è stato convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato
Andrea Sempio © IPA
Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto "le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile".
La difesa dell'indagato 38enne ha "conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica" sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori, è uno dei "presupposti ritenuti dal pool" difensivo "opportuni prima dell'eventuale sottoposizione" di Sempio ad interrogatorio. "Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente" ai pm di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza"ha aggiunto il legale.