Garlasco, quando Paola Cappa nel 2007 parlava di "pista passionale"

Poco dopo, nella stessa intervista, Cappa si lasciava andare anche a una confessione personale molto dolorosa, rivelando il peso emotivo che stava vivendo dopo la morte della cugina: "Nei suoi confronti, al momento, ho dei grandi sensi di colpa. Io ho diversi problemi e sabato ho fatto una stupidaggine, ho tentato di togliermi la vita. Lei, invece, è morta per davvero".