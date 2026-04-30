Garlasco, pm Pavia: "Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale"
Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per "l'efferatezza dell'azione", il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, "di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto"
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Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". È questa la ricostruzione della procura di Pavia e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio un invito a comparire, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per "l'efferatezza dell'azione", il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, "di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto".
L'arma con cui Chiara Poggi è stata uccisa non viene indicata dalla procura di Pavia nell'invito a comparire per Andrea Sempio. Si tratterebbe di "corpo contundente" che secondo le nuove accuse dei pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza sarebbe stato utilizzato "reiteratamente" contro la "vittima" dall'amico di Marco Poggi la mattina del 13 agosto 2007 dopo una "iniziale collutazione". Secondo la nuova imputazione, da cui è stato espunto il concorso con Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, o con soggetti ignoti, i colpi iniziali sarebbero stati inflitti sulla "regione frontale sinistra" e quella "zigomatica destra" facendo cadere a terra la 26enne. In "seguito" il 38enne di Vigevano avrebbe trascinato Chiara Poggi "verso la porta di accesso alla cantina". Lì lei avrebbe provato a "reagire" mettendosi "a carponi" e sarebbe stata nuovamente raggiunta da "3-4 colpi" nella "regione parieto-temporale sinistra", in quella "parietale posteriore" e lungo la "linea mediana ed in regione parietale sinistra paramediana" che le avrebbero fatto "perdere i sensi".
Il corpo sarebbe stato fatto "scivolare lungo le scale" e Sempio si sarebbe ulteriormente accanito con "almeno 4-5 colpi" nonostante la 26enne fosse "già incosciente". Per gli inquirenti pavesi e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che nella nuova imputazione sembrano riassumere gli esiti delle consulenze disposte negli ultimi mesi come quella affidata all'anatomo-patologa Cristina Cattaneo, sono questi ultimi colpi quelli mortali per Chiara Poggi a causa di "gravi lesioni cranio encefaliche".