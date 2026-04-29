Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio

La convocazione è arrivata a sorpresa, dopo che lo scorso anno - il 20 maggio - Sempio si era rifiutato di presentarsi davanti ai pm perché il suo legale Massimo Lovati, che all'epoca ancora affiancava l'avvocata Angela Taccia, aveva sostenuto che l'invito fosse nullo perché mancava l'avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.