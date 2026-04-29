Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio
L'uomo, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi davanti ai pm per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini
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Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia: dovrà comparire davanti ai magistrati pavesi mercoledì 6 maggio, alle 10, per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini.
La convocazione è arrivata a sorpresa, dopo che lo scorso anno - il 20 maggio - Sempio si era rifiutato di presentarsi davanti ai pm perché il suo legale Massimo Lovati, che all'epoca ancora affiancava l'avvocata Angela Taccia, aveva sostenuto che l'invito fosse nullo perché mancava l'avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.
Ancora non è certo cosa abbia dato il via alla nuova richiesta, ma è probabile che gli inquirenti vogliano sentire Andrea Sempio - in un interrogatorio formale - per contestargli gli elementi accumulati durante le nuove indagini, durate oltre un anno, sulla morte di Chiara Poggi, - la 26enne uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007 -. Occasione utile per i suoi difensori (con Angela Taccia adesso lavora Liborio Cataliotti) per conoscere gli elementi che la Procura di Pavia e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno accumulato sul suo conto.