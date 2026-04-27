Garlasco, parla il colonnello Cassese: "Se avessi avuto l'impronta 33 avrei fatto ulteriori indagini su Sempio. Ci sono due errori che potevano darci certezze"

“Sì. Nel gennaio del 2008 chiesi di risentire Sempio dopo le dichiarazioni ai colleghi di Pavia. Volevo chiedergli cosa avesse fatto quel giorno e perché avesse chiamato a casa dei Poggi. Ci disse che voleva chiamare il fratello di Marcoma che aveva sbagliato numero. Poi ci ha consegnato il famoso scontrino: abbiamo trasmesso tutto in procura e non abbiamo ritenuto ci fossero ulteriori elementi da approfondire”.