Delitto di Garlasco, il consulente dei Poggi: "Con ogni probabilità l'arma è stata presa dalla cucina"

Nel corso della trasmissione si è parlato anche del dispenser del sapone, da sempre uno degli elementi controversi del caso. Per Redaelli, non sarebbe corretto sostenere che sia stato lavato accuratamente per cancellare le impronte: "Il dispenser è stato lavato, secondo quella che è la ricostruzione ad oggi vigente, per ripulirlo dalle tracce di sangue". Infine, la possibile arma del delitto. Qui Redaelli è stato netto: "Con ogni probabilità l'arma è stata presa dalla cucina". E sul martello ha aggiunto: "Dal garage per qualche motivo è finito in cucina". Un passaggio che riporta l’attenzione sugli spostamenti degli oggetti all’interno della villetta nei minuti dell'omicidio.