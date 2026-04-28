Garlasco, dalla scarcerazione di Stasi alla custodia cautelare per Sempio fino all'assoluzione per entrambi: gli scenari

Come spiega l'avvocato Lidio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio: "Due condanne come autori unici sarebbero contrastanti l'una con l'altra perché ognuna individuerebbe come responsabile unico una sola persona". "È una questione di ragionevolezza prima che di diritto - chiosa Cataliotti - per prima cosa chiederei una sospensione del processo per Sempio, dobbiamo evitare il mostro giuridico". E se il tentativo non venisse accolto: "Sono pronto a farne una questione davanti la Corte Costituzionale".