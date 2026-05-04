Garlasco, Andrea Sempio sul forum di seduzione: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria" | Il legale: "Non è Chiara Poggi"

Nei giorni scorsi, la stampa aveva pubblicato un messaggio in cui Andrea Sempio diceva: "L'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one". Per il difensore, questo post deve essere contestualizzato e letto assieme al resto, e si rivela "una formidabile prova a discarico, ossia favorevole a Sempio".