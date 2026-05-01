Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Soddisfatti per la decisione della Procura di Pavia"

Durante la puntata del primo maggio di "Mattino Cinque", Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, è intervenuta per commentare la decisione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone dell'indagine sul delitto di Garlasco, a cui è stato contestato l'omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. "La vera novità è che per la prima volta da quando è successo il fatto il nome di Alberto Stasi non è più accostato a questo omicidio. Questo è un dato di fatto, e quindi naturalmente è stato un momento diciamo anche un po' emozionante - ha detto l'avvocato Bocellari -. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ci saranno molti passaggi da fare, delicati, tecnici, complessi, ne siamo perfettamente consapevoli e quindi rimaniamo assolutamente lucidi, con i piedi per terra, e continuiamo avanti per la nostra strada e battaglia".