A "MATTINO CINQUE"

Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Soddisfatti per la decisione della Procura di Pavia"

La legale Giada Bocellari sulla nuova imputazione a carico di Andrea Sempio: "La strada è ancora lunga, ci saranno passaggi delicati, tecnici, complessi"

01 Mag 2026 - 14:13
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Durante la puntata del primo maggio di "Mattino Cinque", Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, è intervenuta per commentare la decisione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone dell'indagine sul delitto di Garlasco, a cui è stato contestato l'omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. "La vera novità è che per la prima volta da quando è successo il fatto il nome di Alberto Stasi non è più accostato a questo omicidio. Questo è un dato di fatto, e quindi naturalmente è stato un momento diciamo anche un po' emozionante - ha detto l'avvocato Bocellari -. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ci saranno molti passaggi da fare, delicati, tecnici, complessi, ne siamo perfettamente consapevoli e quindi rimaniamo assolutamente lucidi, con i piedi per terra, e continuiamo avanti per la nostra strada e battaglia".

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"Alberto Stasi ovviamente è ottimista ma sempre molto prudente - ha aggiunto la legale - perché sa perfettamente che non sono esiti di pancia ma sono cose tecniche, delicate, sa benissimo che un processo è un qualcosa di complesso che soprattutto non dipende da noi, non tutto dipende da noi anzi quasi niente, Stasi è con i piedi per terra e lucido".

"Dopo tanti anni che tantissime persone, giornalisti e opinionisti, si sono esposte massacrando Alberto Stasi perché questo è accaduto, e tutti hanno una responsabilità in questo, non solo dopo la sentenza di condanna ma anche durante il processo, perché Stasi è stato condannato ancora prima dall'opinione pubblica", ha aggiunto l'avvocato Bocellari.

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"La sentenza esiste, per lo Stato italiano oggi Alberto Stasi è l'assassino - specifica l'avvocato - però c'è un'autorità giudiziaria, che oggi sappiamo con certezza è andata in un'altra direzione, è un dato di fatto". "Ad Alberto Stasi è stata rovinata la vita mediaticamente - ha ribadito il legale - è una persona e anche lui meritava rispetto lo stesso che io oggi chiedo con forza anche nei confronti di Andrea Sempio".

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