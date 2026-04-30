Garlasco, consulente dei Poggi: "Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine"

"Si parla di corpo spinto sulle scale della cantina ma sui primi due gradini ci sono presenti solamente gocciolature, nessuna traccia da trascinamento - ha spiegato Redaelli, esperto in analisi sulle scene del crimine -. Si parla di 4-5 colpi vibrati con violenza tale da cagionare l'ampia frattura cranica in posizione parieto-occipitale sinistra ma lungo le scale non si riscontrano tracce di sangue dovute al brandeggio del corpo contundente utilizzato oltre alla presenza di schizzi limitati". "Pertanto, diversi dubbi sulla ricostruzione - ha concluso l'esperto - ma massima cautela e assoluta necessità di vedere il materiale investigativo-tecnico raccolto dalla procura".